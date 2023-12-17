Роман Ротенберг процитировал полководца Суворова после победы над Казахстаном
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над национальной командой Казахстана (5:2) процитировал русского полководца Александра Суворова.
«Заманили – это наша культура русская такая. Даже великий полководец Суворов, который не проиграл ни одной битвы, говорил, что надо сначала тактически заманить противника. Так и шведов они заманивали, это военная наука. Следуем нашим традициям», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира. Отметим, что в прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси. Последний раз сборная России праздновала победу в турнире в 2020 году.
Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
17 декабря 2023, воскресенье. 15:30 МСК
Россия 25
Окончен
5 : 2
Казахстан
0:1 Михайлис (Гатиятов) – 06:33 (5x5) 1:1 Сафонов (Конюшков, Хайруллин) – 13:29 (5x4) 1:2 Бекетаев (Муратов, Омирбеков) – 20:28 (5x4) 2:2 Глотов (Зыков, Конюшков) – 29:57 (5x5) 3:2 Соркин (Сафонов, Никишин) – 32:43 (5x5) 4:2 Зыков (Хайруллин, Карпухин) – 34:23 (5x5) 5:2 Зыков (Глотов, Хайруллин) – 42:09 (5x5)
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