Роман Ротенберг процитировал полководца Суворова после победы над Казахстаном

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над национальной командой Казахстана (5:2) процитировал русского полководца Александра Суворова.

«Заманили – это наша культура русская такая. Даже великий полководец Суворов, который не проиграл ни одной битвы, говорил, что надо сначала тактически заманить противника. Так и шведов они заманивали, это военная наука. Следуем нашим традициям», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира. Отметим, что в прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси. Последний раз сборная России праздновала победу в турнире в 2020 году.