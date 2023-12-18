Цыплаков назвал главный фактор преображения «Спартака» в этом сезоне

25-летний российский нападающий «Спартака» Максим Цыплаков выразил мнение о главном факторе, позволившем красно-белым преобразиться в текущем сезоне.

«В чём секрет преображения «Спартака»? Думаю, главный фактор — приход Алексея Юрьевича Жамнова на тренерский мостик. Ему удалось собрать команду, дать ей новые возможности. Конечно, до этого он тоже был в клубе, был генеральным менеджером. Тогда он тоже хорошо справлялся со своей работой в плане подбора игроков», — сказал Цыплаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, московский «Спартак» под руководством Алексея Жамнова является лидером Западной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 41 встрече.

Полное интервью с нападающим «Спартака» Максимом Цыплаковым читайте на «Чемпионате» завтра, 19 декабря, в 8:00 мск.