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Алексей Кудашов поддержал идею продлить сезон КХЛ до середины мая

Алексей Кудашов поддержал идею продлить сезон КХЛ до середины мая
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу в матче с ЦСКА (4:1), высказал своё мнение относительно длительной паузы в чемпионате КХЛ и поддержал идею продлить сезон до середины мая.

«Игра получилась хорошей – и по содержанию, и по движению, и большинство, и меньшинство сегодня сработали, поэтому мы довольны. Отсутствие Уила? Мы три дня так тренировались, и в большинстве мы готовили разные варианты, чтобы не один у нас был, а разные. Так получилось, что выпал Уил, и остались другие варианты.
Пауза пошла нам на пользу? Не знаю, посмотрим. Бывает, что одна игра получается такой, остальные другими. Посмотрим, как всё пройдёт, потому что такой опыт у нас впервые. Одна пауза, столько игр с переездами, поэтому посмотрим. Мы вздохнули в паузу, потому что было много игр, и летали, и переезжали, поэтому нам небольшая пауза была нужна.

Как в целом отношусь к необходимости паузы в чемпионате? Я совершенно спокойно отношусь. Если не будет паузы, значит будем играть без паузы. Просто будет больше волн – кто-то будет попадать в ямы, а кто-то выигрывать. Может, будет больший травматизм. А может и нет. Как примут, так и будет. Если не будет паузы, ничего страшного не будет. Играть всё равно лучше, чем тренироваться.

Как отнесусь к продлению сезона до мая? Пока мы не играем на международном уровне, можно позже заканчивать, потому что в конце сезона, как правило, две команды играют до конца, а остальные уже все в отпуске. Кто-то тренируется, кто-то ещё что-то делает. Есть у нас время, чтобы равномерно распределить игры», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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