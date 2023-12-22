В «Авангарде» раскрыли подробности состоявшегося заседания совета директоров

Члены совета директоров омского «Авангарда» провели заседание, одной из центральных тем которого стало утверждение стратегии развития клуба до 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба омичей в телеграм-канале.

«Стратегия закладывает принципы долгосрочного развития главной команды, в документе чётко сформулированы подходы к комплектованию, включая взаимодействие со всей клубной вертикалью. Пристальное внимание уделено Академии, план развития которой представил директор Кирилл Алексеев. Акцент сделан на улучшении процесса обучения и стабильном пополнении главной команды собственными воспитанниками.

Предусмотрен ряд инициатив для увеличения базы болельщиков клуба, создания дополнительного контента и сервисов, а также дальнейшей реализации потенциала арены – как в дни матчей, так и за счет нехоккейных мероприятий. Приняты целевые параметры по росту коммерческих доходов и маркетинговых показателей. Будет внедрена программа укрепления HR-бренда и создания лучших условий для привлечения в клуб самых высококвалифицированных кадров.

На заседании Совета были подведены финансовые итоги года и статус выполнения бизнес-плана. Кроме того, генеральный менеджер Антон Курьянов представил программу развития тренеров хоккейных команд клуба, включая ВХЛ и МХЛ», — сообщила пресс-служба «Авангарда».

В ближайшем матче «Авангард» примет магнитогорский «Металлург». Встреча состоится в воскресенье, 24 декабря. В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ омский клуб является лидером, набрав 57 очков в 40 матчах.