Жамнов — о долгожданном голе Овечкина: теперь дело пойдёт, все игроки через это проходят

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил прерванную безголевую серию капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Россиянин стал автором победного гола в овертайме матча с «Коламбусом» (3:2 ОТ) и прервал свою антирекордную 14-матчевую серию без заброшенных шайб.

«Теперь у него дело пойдёт. На него оказывалось столько давления… Но всё будет нормально. Такие периоды бывают у всех. Не только у Овечкина. Просто Саша находится на пути побития рекорда Гретцки, поэтому на нём все делают такой акцент. Но все игроки через это проходят.

Были ли лишними разговоры об антирекордной серии? Никто не скажет, можно только дискутировать на эту тему. Но ничего страшного в этом нет. Пройти через такой отрезок можно одним способом – забить. И тогда дело пойдёт, его прорвёт», – цитирует Жамнова «РИА Новости».

Этот гол стал 828-м для Овечкина в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги. Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки (894) до 66 голов. Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов за карьеру (в регулярном сезоне и плей-офф, вместе взятых) после Гретцки (1016).