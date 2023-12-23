Нападающий «Спартака» ответил на вопрос, может ли Ковальчук нарушить атмосферу в команде

Нападающий «Спартака» Егор Филин оценил приход олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука в стан красно-белых.

«Илья — вообще легенда. Его переход принесёт пользу «Спартаку». Некоторые болельщики «Спартака» опасаются, что Илья может нарушить атмосферу в команде? Я даже не думаю, что такое может произойти. Илья — игрок с огромным опытом и отличными человеческими качествами.

Когда он пришёл в «Авангард», то именно благодаря ему в команде наладилась атмосфера, и они выиграли Кубок Гагарина. У нас же и так всё хорошо в коллективе, но Илья только добавит нам уверенности, прибавит опыта всей команде», — цитирует Филина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Илья Ковальчук приостановил карьеру в 2021 году, покинув «Авангард», в который перебрался после долгих лет выступлений за ХК СКА и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ковальчук является воспитанником московской команды. Последний раз Ковальчук играл в КХЛ в сезоне-2020/2021 за омский «Авангард».

Всего в КХЛ Илья Ковальчук провёл 407 матчей, в которых набрал 396 очков — забросил 170 шайб и отдал 226 результативных передач с показателем полезности «+67».