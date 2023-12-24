Жамнов — о голевой ошибке Ковальчука: ошибаются все, не вижу в этом трагедии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о моменте с обрезом 40-летнего нападающего Ильи Ковальчука в большинстве в дебютной игре после возвращения, которая пришлась на встречу с «Куньлунь Ред Стар» (5:2).

«Момент с пропущенным голом в большинстве? Слушайте, ну ошибаются все. У меня в подсознании осталось, когда это произошло, что первый вопрос на пресс-конференции будет об этом. Видите – угадал. Всё-таки есть у меня что-то. Ошибаются все, ничего страшного нет, думаю, через игры Илья приобретёт игровую дистанцию, когда можно обыгрывать, а когда нельзя. Здесь ничего такого, не вижу трагедии. Мы нормально к этому отнеслись. У нас нет такого, что, если кто-то ошибается, мы начинаем акцентироваться на этом. Главное – делать правильные выводы, думаю, он это сделает.

Мы сегодня и так ставили (Ковальчука. – Прим. «Чемпионата») в большинстве, попробовали в разных сочетаниях. Будем искать всё, только первая игра. Надо идти потихоньку, шаг за шагом. Думаю, он через игры всё наберёт. Поверьте, это не так просто, как кажется, пропустить столько времени, не играть в хоккей на высоком уровне, и потом вернуться. Не могу сказать, что он сегодня выпадал. Думаю, справился с волнением, как у нас говорят», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.