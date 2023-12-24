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Ковальчуку вручили гладиаторский шлем в раздевалке после дебюта за «Спартак»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео из раздевалки после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (5:2), в котором свою первую игру после возвращения в стан красно-белых провёл 40-летний нападающий Илья Ковальчук.

На опубликованном видеоролике главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поздравил нападающего Андрея Локтионова с 100-й заброшенной шайбой в КХЛ, отметив, что это для него не предел, а также отдельно отметил возвращение Ильи Ковальчука, которому вручили гладиаторский шлем.

«Всем спасибо, Алексей Юрьевич, тренерский штаб, парни – давайте только вперёд!» — сказал Илья.

Видео доступно в телеграм-канале «Спартака».

Напомним, в этой игре Ковальчук отметился заброшенной шайбой в пустые ворота, повторив рекорд КХЛ по этому показателю.