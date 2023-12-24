Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ты лучший, побьёшь этот рекорд сегодня». Голдобин – о мотивации от Локтионова перед игрой

«Ты лучший, побьёшь этот рекорд сегодня». Голдобин – о мотивации от Локтионова перед игрой
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний российский нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин иронично рассказал о том, какую роль в его рекорде, поставленном в игре с «Куньлунем» (5:2), сыграл его партнёр по команде Андрей Локтионов.

«Спасибо Андрею Локтионову, без него я бы, наверное, не смог это сделать. Он меня всегда поддерживает, говорит приятные вещи. Спасибо ему большое.

Какие приятные вещи сказал Локтионов сегодня перед игрой? Он сказал: «Ты лучший, ты побьёшь этот рекорд сегодня, я верю в тебя!» И вот так и получилось (улыбается).

Атмосфера «русских народных гуляний» на арене? Проникся ли этим настроением? Да, особенно, когда в шубах приходили, я не знаю, как они официально названы, но выглядели очень клёво. Проникся, да, очень понравилось играть в таких майках», — сказал Голдобин в интервью, опубликованном пресс-службой «Спартака» в телеграм-канале.

Напомним, Голдобин в матче с «Куньлунем» установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один сезон, набрав 57-е (28+29) очко.

Материалы по теме
Голдобин установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один сезон
Жамнов — о рекорде Голдобина: рады за него и поздравили его. Он любит все эти поздравления
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android