«Ты лучший, побьёшь этот рекорд сегодня». Голдобин – о мотивации от Локтионова перед игрой

28-летний российский нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин иронично рассказал о том, какую роль в его рекорде, поставленном в игре с «Куньлунем» (5:2), сыграл его партнёр по команде Андрей Локтионов.

«Спасибо Андрею Локтионову, без него я бы, наверное, не смог это сделать. Он меня всегда поддерживает, говорит приятные вещи. Спасибо ему большое.

Какие приятные вещи сказал Локтионов сегодня перед игрой? Он сказал: «Ты лучший, ты побьёшь этот рекорд сегодня, я верю в тебя!» И вот так и получилось (улыбается).

Атмосфера «русских народных гуляний» на арене? Проникся ли этим настроением? Да, особенно, когда в шубах приходили, я не знаю, как они официально названы, но выглядели очень клёво. Проникся, да, очень понравилось играть в таких майках», — сказал Голдобин в интервью, опубликованном пресс-службой «Спартака» в телеграм-канале.

Напомним, Голдобин в матче с «Куньлунем» установил новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по результативности за один сезон, набрав 57-е (28+29) очко.