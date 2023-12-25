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Игроки «Ак Барса» Жафяров и Евсеев обратились в КХЛ с требованием разорвать их контракты

Игроки «Ак Барса» Жафяров и Евсеев обратились в КХЛ с требованием разорвать их контракты
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника «Ак Барса» Никиты Евсеева и нападающего казанцев Дамира Жафярова, заявил, что подал от имени хоккеистов заявление в КХЛ на действия главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова за дискриминацию.

«Действительно, мы подали заявление в лигу на действия главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. Регламентом лиги такой ход предусмотрен, мы можем обращаться и расторгнуть контракты. К клубу и генеральному менеджеру Марату Валиуллину никаких претензий у нас нет, все обязательства, включая финансовые, выполняются в полном объёме. Отмечу, что это заявления, поданные Никитой и Дамиром, за их подписями», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Согласно правовому регламенту КХЛ контракт может быть расторгнут по инициативе хоккеиста путём обращения в дисциплинарный комитет в связи с невыплатой игроку зарплаты на протяжении более двух месяцев, спортивной дискриминацией или иными случаями грубого нарушения клубом условий контракта.

В текущем сезоне Жафяров провёл за «Ак Барс» 17 матчей, в которых забил гол и отдал одну передачу. Евсеев сыграл за «Ак Барс» 19 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

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