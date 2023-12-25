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Агент Бабаев: Билялетдинов решил, что лучше замордовать пацанов, чем дать им развиваться

Агент Бабаев: Билялетдинов решил, что лучше замордовать пацанов, чем дать им развиваться
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы защитника «Ак Барса» Никиты Евсеева и нападающего казанцев Дамира Жафярова, заявил, что главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов не даёт хоккеистам возможности проявить себя.

«Дело в том, что в этом клубе все решения касаемо хоккея принимает единственный человек, поэтому никакого движения нет. Он решил, что лучше замордовать пацанов, чем дать им развиваться. Кстати, выносить всё это в прессу – не моя инициатива. Мы планировали решить вопрос тихо и в спокойном ключе, но в итоге всё появилось в СМИ», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем сезоне Жафяров провёл за «Ак Барс» 17 матчей, в которых забил гол и отдал одну передачу. Евсеев сыграл за «Ак Барс» 19 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

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