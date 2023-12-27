Трёхкратный чемпион СССР: впервые за долгое время увидел советский хоккей в КХЛ

Трехкратный чемпион СССР в составе ЦСКА Сергей Глазов оценил матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» — «Спартак» (2:1 Б) и рассказал о влиянии главных тренеров Алексея Жамнова и Игоря Ларионова на стиль игры в КХЛ.

«Глядя на дуэль «Торпедо» и «Спартака», я впервые за долгое время увидел советский хоккей. Со всеми его милыми глазу чертами: обыгрыш, осмысленные комбинации, грамотный выход из зоны, броски, а не вот это «бей-беги» с пробросом шайбы в чужую зону, что показывает большинство команд. Значит, могут! Не всё ещё мы забыли!

Чем можно объяснить то, что именно «Спартак» и «Торпедо» показывают зрелищный хоккей? Два тренера задают тон – Алексей Жамнов и Игорь Ларионов. Ещё Андрея Разина можно к ним причислить. Эти люди помнят всё то хорошее, что было в отечественном хоккее, стараются воплотить это в жизнь», — сказал Глазов в интервью «РБ Спорт».

Сейчас «Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 57 очков в 44 матчах. В следующей встрече нижегородский клуб сыграет дома с ярославским «Локомотивом» 28 декабря в 19:00 мск.

«Спартак» с 63 очками в активе занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.