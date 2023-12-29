The Hockey Writers: возвращение Василевского обнажило основные проблемы «Тампы»

Обозреватель издания The Hockey Writers Ник Хэйдон, специализирующийся на освещении событий вокруг «Тампа-Бэй Лайтнинг», выделил одну из самых больших проблем «молний» в нынешнем сезоне.

«После трёх подряд участий в финале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» рано вылетела из плей-офф в прошлом сезоне. Этот вылет предоставил истощённой команде столь необходимый отдых и восстановление, после которого предполагалось, что команда вновь громко выстрелит в сезоне нынешнем. К сожалению, появилась новость о том, что голкипер Андрей Василевский пропустит два месяца после операции на спине. Невзгоды на раннем этапе часто могут укрепить команду, и многие, в том числе и я, рассматривали отсутствие Василевского как возможность для команды утвердиться без вратаря-суперзвезды, и его возвращение только усилит её.

Каждый, кто смотрел игры «Лайтнинг» после возвращения Василевского 24 ноября, знает, что всё было совсем не так. «Молнии» показали результат 8-8 — это совсем не то, на что ты рассчитываешь с вратарём — будущим членом Зала славы. Посредственный результат не является отражением игры Василевского. Его игра, хотя и не совсем на том уровне, которого мы ожидали, была солидной (8-7, 2,78 пропущенных шайб в среднем за игру и 90,7% отражённых бросков). Вместе с этим Василевский, как ни странно, обнажил основные проблемы, с которыми сталкиваются «Лайтнинг». Команда не может рассчитывать на то, что вратари скроют или исправят эти проблемы, если они хотят завоевать ещё один Кубок Стэнли.

Одной из самых явных проблем «молний» за последний месяц или около того являются высокорезультативные и однобокие игры. Первые пять матчей Василевского включали победу со счётом 8:2 над «Каролиной», поражение со счётом 1:8 от «Далласа» и успех 4:1 в матче-реванше пару дней спустя. Неприятности продолжались весь ноябрь и декабрь. «Тампа-Бэй» пропустила четыре и более голов девять раз в 16 играх. Из этих девяти игр они проиграли семь. И наоборот, «Тампа» забросила четыре или более шайб шесть раз за тот же самый период и победила в каждом из этих матчей. Трудно победить, когда не знаешь, какая команда выйдет на лёд.

«Тампа» пропускает в среднем 3,43 гола за игру, что является седьмым худшим результатом в лиге. Теперь понятно, почему так много побед «Лайтнинг» являются высокорезультативными: им приходится забивать как минимум четыре гола, чтобы иметь шанс на победу. Этот стиль «бей-беги» явно не приносит пользу команде и приводит к логичному вопросу: почему «Тампа» так много пропускает?» — написал Хэйдон в своей статье.