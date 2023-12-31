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Панарин забил в ворота Василевского на второй минуте матча «Тампа» — «Рейнджерс»

Панарин забил в ворота Василевского на второй минуте матча «Тампа» — «Рейнджерс»
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей.

Первый гол в матче забил на второй минуте российский нападающий Артемий Панарин, который переиграл своего соотечественника, голкипера Андрея Василевского.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 21 гол и 27 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету российского нападающего 237 голов и 472 результативные передачи в 624 играх.

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