«Сегодня мы играли идеально». Свечников — о победе над «Рейнджерс», где он оформил дубль

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал победную встречу с «Нью-Йорк Рейнджерс», где он отметился дублем.

«Сегодня мы играли идеально. Чувствовал себя довольно хорошо, и в последних пяти или десяти встречах наша игра в большинстве была отличной. Очевидно, когда мы забиваем первыми, это придаёт нам уверенности», — цитирует Свечникова пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

23-летний россиянин продлил до пяти матчей свою серию, в ходе которой он набирает как минимум два очка в одной встрече. Свечников стал четвёртым игроком в истории франшизы с подобным достижением. Ранее им отметились Кевин Дайнин, Рон Фрэнсис и Майк Роджерс.

После 38 матчей «Каролина» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 46 очками.