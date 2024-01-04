Александр Овечкин превзошёл результат Тревора Линдена по матчам в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Джерси Дэвилз». В ходе второго периода гости впереди — 3:2.

В составе столичной команды результативной передачей отметился её капитан российский нападающий Александр Овечкин. Этот матч стал для капитана «Вашингтона» 1383-м в НХЛ, благодаря чему 38-летний нападающий вышел на чистое 45-е место в истории североамериканской лиги, превзойдя результат Тревора Линдена (1382). Ближайшей целью для российского нападающего является показатель Ларри Робинсона (1384).

Рекорд НХЛ по сыгранным матчам принадлежит Патрику Марло (1779). Среди действующих игроков на первом месте находится защитник «Даллас Старз» Райан Сутер (1398).