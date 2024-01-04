Ларионов: уже начал видеть того Хабибулина, который играл на Олимпиаде-2002

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победы над «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ) рассказал об игровой форме 50-летнего тренера вратарей нижегородского клуба Николая Хабибулина.

«Я уже начал видеть в нём того Хабибулина, который играл на Олимпиаде в Солт-Лейке – это было 21 год назад. Изо дня в день виден его прогресс. У него появились ямки на щеках – это говорит о том, что он входит в хорошую форму. Я ему со своей стороны пожелал, чтобы он больше работал над областью паха и бёдер: при нашей более раскованной игре в обороне, ему предстоит делать два или три сейва подряд», — цитирует Ларионова пресс-служба «Торпедо».

Напомним, Николай Хабибулин — олимпийский чемпион 1992 года и обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хабибулин — рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799). Он входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю.

Отметим, что в начале первого периода травму получил нападающий «Торпедо» Василий Атанасов. Лидер нижегородцев столкнулся с игроком соперника и неудачно упал, подвернув ногу. Сверху на Василия упал нападающий «Куньлуня» Остин Вон. Атанасов долго лежал на льду, покинул площадку с помощью партнёров и на второй период уже не вышел.