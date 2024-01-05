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Артемий Панарин вошёл в тройку лидеров по результативности в текущем сезоне НХЛ

Артемий Панарин вошёл в тройку лидеров по результативности в текущем сезоне НХЛ
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32-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в прошедшей встрече с «Чикаго Блэкхоукс», которая завершилась домашней победой «синерубашечников» со счётом 4:1.

Благодаря этому Панарин (24+29) вернулся в тройку лидеров по результативности текущего сезона. Он делит третью позицию с чешским форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком (23+30). У обоих игроков по 53 набранных очка за одинаковое количество игр (37). Аналогичное количество очков и у канадца Коннора Макдэвида (14+39) из «Эдмонтон Ойлерз», но он провёл 33 матча. Возглавляет гонку бомбардиров соотечественник Панарина – Никита Кучеров (27+37 – 64 очка).

Статистика игроков НХЛ сезона-2023/2024.

Напомним, всего за карьеру в НХЛ Панарин принял участие в 640 матчах, в которых набрал 714 (240+474) очков при коэффициенте полезности «+140».

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