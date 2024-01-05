Гол Барабанова не помог «Сан-Хосе» прервать 9-матчевую серию поражений

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась поражением хозяев льда со счётом 1:2, которое стало для них девятым кряду.

Счёт в матче был открыт во втором периоде 29-летним российским нападающим «Сан-Хосе» Александром Барабановым, забросившим свою третью шайбу в сезоне. В этом же игровом отрезке хоккеисты «Джетс» смогли не только сравнять усилиями Моргана Бэррона, но и выйти вперёд в счёте благодаря реализованному большинству Габриэлем Виларди, который и установил окончательный счёт игры.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Виннипег Джетс», набрав 52 очка в 37 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» (21) – на последней, 16-й, строчке.