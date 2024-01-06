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Козлов — о Лещенко и Гуськове: их никто не списывает, они важны для «Салавата Юлаева»

Козлов — о Лещенко и Гуськове: их никто не списывает, они важны для «Салавата Юлаева»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал ситуацию с малым количеством игровой практики нападающих Вячеслава Лещенко и Матвея Гуськова, пополнивших уфимский клуб в межсезонье.

«Почему перед дедлайном им не нашли другой клуб, если они так мало играют? У нас четыре нападающих вместе с Матвеем и Вячеславом, кто не так часто играет, но в ближайшее время у них будет шанс. Я по своему опыту знаю, что это очень тяжело. Они форварды, и я согласен – чтобы показывать лучший хоккей, им необходимо быть в игре. Сейчас они в ротации, но их никто не списывает, они нам важны», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Гуськов принял участие в 28 матчах за «Салават Юлаев», набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности «-7». У Лещенко за 34 игры – 14 (9+5) результативных действий и коэффициент полезности «0».

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