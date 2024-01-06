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«Чикаго» забрал с драфта отказов нападающего Зака Сэнфорда из «Аризоны»

«Чикаго» забрал с драфта отказов нападающего Зака Сэнфорда из «Аризоны»
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29-летний американский нападающий Зак Сэнфорд станет игроком «Чикаго Блэкхоукс», который забрал игрока с драфта отказов, куда он был выставлен своим предыдущим клубом – «Аризоной Койотс». Об этом сообщает известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отметим, что, согласно своему однолетнему контракту, рассчитанному до конца сезона, Сэнфорд зарабатывает лишь $ 800 тыс. Приобретение поможет «Чикаго», который в последние дни потерял целый ряд игроков из-за различных травм.

В нынешнем сезоне Зак Сэнфорд принял участие в 11 матчах за «Аризону», в которых отметился двумя результативными передачами (0+2) при показателе полезности «+3». Всего в НХЛ на его счету 316 встреч и 100 (49+51) очков с коэффициентом полезности «-5».

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