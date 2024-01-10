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«Чёртов клоун распространяет дерьмо». Хейз — об обвинениях журналиста во влиянии на Готье

«Чёртов клоун распространяет дерьмо». Хейз — об обвинениях журналиста во влиянии на Готье
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Кевин Хейз резко отреагировал на обвинение со стороны журналиста Энтони СанФилиппо в том, что первый мог сыграть свою роль в нежелании 19-летнего американского нападающего Каттера Готье играть за «Филадельфию Флайерз».

«Этот парень — чёртов клоун и распространяет дерьмо. Сказать честно, это полный отстой. Теперь я ложусь спать и встаю утром с угрозами моей жизни», — приводит слова Хейза B/R Open Ice.

Напомним, ранее СанФилиппо предположил, что Хейз мог отговорить Готье играть за «Флайерз» из-за напряжённых отношений между Кевином и главным тренером «Филадельфии» Джоном Тортореллой. Хейз покинул «лётчиков» в июне 2023 года в результате обмена.

Ранее прошла информация, что в ходе молодёжного чемпионата мира представители «Филадельфии» столкнулись с большими сложностями при попытках встретиться с Готье. Американский форвард не шёл на контакт с клубом, из-за чего во «Флайерз» сделали вывод, что он хочет там выступать, и в итоге минувшей ночью Готье был обменян в «Анахайм Дакс».

Каттер Готье был признан лучшим форвардом молодёжного чемпионата мира 2024 года. Игрок записал на свой счёт 12 очков (2+10). В финале МЧМ-2024 сборная США обыграла национальную команду Швеции со счётом 6:2.

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