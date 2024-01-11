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Лишь трое шведских голкиперов в истории НХЛ были моложе Валльстедта в момент своего дебюта

Лишь трое шведских голкиперов в истории НХЛ были моложе Валльстедта в момент своего дебюта
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Матч завершился разгромной победой хозяев — 7:2.

Ворота «Миннесоты» в этом матче защищал шведский голкипер Йеспер Валльстедт, который сегодня дебютировал в НХЛ в возрасте 21 года и 57 дней. Молодой голкипер установил клубный рекорд, став самым молодым вратарём в истории «дикарей».

Лишь трое шведских голкиперов в истории НХЛ были моложе Валльстедта в момент своего дебюта в североамериканской лиге. Национальный рекорд в 2010 году установил выступавший тогда за «Оттаву Сенаторз» Робин Ленер (19 лет 84 дня), дальше располагаются Хуго Альнефельт (дебютировал в «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2021-м, 20 лет 209 дней) и Якоб Маркстрём (дебют в 2011-м за «Флориду Пантерз», 20 лет 357 дней).

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