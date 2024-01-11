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«Это дерьмо!» Торторелла высказался в лицо журналисту, распространившему слухи о Хейзе

«Это дерьмо!» Торторелла высказался в лицо журналисту, распространившему слухи о Хейзе
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Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла резко осудил журналиста, распространившего слухи о том, что бывший фоврард «Флайерз» Кевин Хейз отговорил 19-летнего американского нападающего Каттера Готье играть за «Филадельфию» и стал причиной его обмена в «Анахайм». На пресс-конференции после матча с «Монреалем» (3:2 Б) Торторелла в лицо высказал журналисту своё мнение.

«Ты шутишь, что ли? Ты думаешь, Кевин Хейз собирался сделать что-то подобное? Это дерьмо! Меня бесит, что вы, ребята, распространяете это дерьмо, которое влияет на чью-то жизнь. У нас с Кевином возникла проблема: мы не смогли договориться о том как ему играть в команде, но это хороший человек. Это хороший человек, и то, что вы сказали, останется с ним.

Это то, чего вы, ребята, не понимаете, и сидите здесь и заявляете, что у вас есть достоверные источники. Это бычье дерьмо!» — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.

Ранее Хейз и Готье опровергли слухи журналиста и заявили, что стали получать многочисленные угрозы жизни и здоровью от людей в интернете.

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