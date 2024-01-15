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Журналист The Athletic: регресс Андрея Кузьменко в «Ванкувере» бросается в глаза

Журналист The Athletic: регресс Андрея Кузьменко в «Ванкувере» бросается в глаза
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Журналист североамериканского издания The Athletic Томас Дранс прокомментировал положение дел 27-летнего российского нападающего Андрея Кузьменко в нынешнем сезоне НХЛ в составе «Ванкувер Кэнакс».

«Казалось бы, что в этом сезоне всё складывается в пользу «Ванкувера», но бросается в глаза регресс нападающего Андрея Кузьменко и уменьшение его роли в команде. Обе стороны всё ещё надеются, что у них всё наладится, но сейчас всё больше кажется, что россиянин – обычный игрок обоймы, его время на льду значительно сократилось, он стал менее продуктивен, чем в своём первом сезоне в НХЛ, когда забросил почти 40 шайб», — считает Дранс.

Напомним, Кузьменко в нынешнем сезоне провёл 37 матчей в составе «Ванкувера», отметившись 19 (8+11) результативными действиями при показателе полезности «0».

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