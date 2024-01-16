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Когда ХК «Спартак» одержит первую победу в 2024 году?

Когда ХК «Спартак» одержит первую победу в 2024 году?
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В воскресенье, 14 января, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась крупной победой в исполнении гостей со счётом 6:2.

Москвичи потерпели шестое поражение подряд. Последний раз подопечные Алексея Жамнова побеждали 28 декабря 2023 года в игре с «Динамо» в Минске со счётом 4:1.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Когда ХК «Спартак» одержит первую победу в 2024 году?»

Опрос можно пройти по ссылке.

Расписание матчей «Спартака» до конца января выглядит так: «Витязь» (дома, 16 января), «Авангард» (дома, 19 января), «Ак Барс» (в гостях, 21 января), московское «Динамо» (в гостях — 23 января, дома — 27 января), «Торпедо» (дома, 29 января), «Локомотив» (дома, 31 января).

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