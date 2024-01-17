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«Это может закончиться печально». Заслуженный тренер России — о Ничушкине

«Это может закончиться печально». Заслуженный тренер России — о Ничушкине
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил решение российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина присоединиться к программе помощи игрокам НХЛ.

«Конечно, Ничушкин не имеет права рисковать своей судьбой и карьерой ради каких-то мнимых удовольствий, положить свой талант и профессию на алтарь. Надо просто взять себя за горло и постараться выйти из этой ситуации. Это может закончиться печально. Ребята наши должны знать, что мы переживаем за них. Нужно писать Валерию, организовать для него поддержку. Мы не имеем права терять таких ребят», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

Напомним, в нынешнем сезоне Ничушкин провёл 40 матчей, в которых отметился 42 (22+20) результативными действиями, при показателе полезности «+9». Всего в НХЛ россиянин провёл 498 матчей и набрал 263 (110+153) очка.

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