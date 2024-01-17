Тамбиев: знаю причины такой игры «Адмирала», но это не сейчас надо говорить

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (2:4).

«По всему сезону такие игры: при неплохой игре допускаем в концовке ошибки, за которые соперник наказывает. Необязательный пропущенный гол в большинстве, реализация «5 на 3» оставляет желать лучшего. Игра неплохая, но эпизоды и моменты надо довинчивать, а мы не можем в плане завершения. Не хватает исполнительского мастерства, и это сказывается, когда играешь с такими мастеровитыми командами.

Мы в долгу перед болельщиками «Адмирала». Причин для оправдания может быть много, болельщики у нас неизбалованные, терпеливые, очень любят команду. Много причин, почему так неровно играет команда: я их знаю, но это не здесь и не сейчас надо говорить. Команда неплохая, но чтобы здесь побеждать, все 60 минут надо играть так целостно, как в первом периоде. С такой игрой победы будут, Москва не сразу строилась, мне игра многими моментами понравилась, но сильный соперник.

Почему не получилось сыграть весь матч, как в первом периоде? Дальняя лавка и «Автомобилист» добавил. Первый гол мы пропустили очень дешёвый, недоработали в паре эпизодов. Пропущенный гол в большинстве надломил команду. В третьем периоде, считаю, неплохо смотрелись.

С чем связана такая игра в большинстве? Я не знаю. «Автомобилист» хорошо обороняется, игрок должен бросать, он делает передачу, идёт перехват и нам забивают гол. Без бросков как реализовывать большинство?» — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.