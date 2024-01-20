Ротенберг — об игроках «СКА-1946»: к сожалению, физически не могу смотреть все игры лично

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:1) ответил на вопрос о возможности вызова в главную команду молодых игроков из системы армейского клуба.

«В „СКА-1946“ особенно зажигают Иван Демидов и Амир Нугманов, стоит ли их ждать в основе? Мы следим за всеми. К сожалению, я физически не могу смотреть все игры лично, но у нас есть аналитики и видеообзоры. Следим за всеми игроками нашей системы — и „СКА-1946“, и „Академия СКА-Юниор“ из Красногорска. Следим за всеми. Эти ребята — наше будущее, поэтому мы их развиваем. У нас постоянный контакт со всеми тренерами. Огромное внимание уделяем их личному развитию. Время покажет — может, кого-то из них увидим уже в следующем матче. Это не исключено», — цитирует Ротенберга пресс-служба СКА.

Напомним, подопечные Романа Ротенберга стали вторым клубом Континентальной хоккейной лиги после ярославского «Локомотива», кто обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина – 2024.

Ранее Ротенберг рассказал о новой «СКА Арене», на которую клуб переедет в феврале 2024 года.