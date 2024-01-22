Капризов вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Капризов и ещё по одной шайбе в свой актив записал Йоэль Эрикссон Эк и Джейкоб Миддлтон.

Третий гол в матче стал для 26-летнего россиянина 132-м за карьеру в НХЛ и клубе, благодаря чему он вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты». Эту позицию Капризов делит с американским форвардом Джейсоном Цукером, ныне выступающим за «Аризону Койотс».

Клубный рекорд принадлежит Мариану Габорику (219), в топ-3 также входят Микко Койву (205) и Зак Паризе (199).