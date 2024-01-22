Мэттьюс вышел на чистое третье место в истории «Торонто» в НХЛ по голам, открывавшим счёт

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». В ходе второго периода гости впереди — 2:0.

Счёт в матче в начале первого периода открыл лучший снайпер регулярного чемпионата НХЛ нападающий гостей Остон Мэттьюс. Благодаря этому американский форвард вышел на чистое третье место в истории «Торонто» в НХЛ по голам, которые открывали счёт в матчах регулярок НХЛ. В активе Остона стало 57 таких голов, и сегодня он превзошёл результат Джорджа Армстронга (56).

Клубный рекорд принадлежит шведскому нападающему Матсу Сундину, который в период выступления за «кленовых листьев» 67 раз открывал счёт в матче НХЛ. Следом располагается Дэйв Кеон (65).