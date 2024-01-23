«Многое было потеряно». Экс-форвард «Локомотива» Апальков — о победе над игроманией

Нападающий «Барыса» Даниил Апальков рассказал о тяжёлом пути по лечению игровой зависимости, из-за которой форвард пропустил два сезона.

«Мне, конечно, надо было разобраться с собой, со своими психологическими трудностями, с азартом. Была проделана тяжелейшая работа. Многое было потеряно. Речь и о времени, и о финансовой части. С другой стороны, многое приобретено, я узнал себя, по-другому смотрю на жизнь, на отношения с людьми. Что произошло – это большой-большой опыт. У меня были перед глазами примеры, что может произойти, если отойти от хоккея и куда-то свернуть в сторону.

До этого, наверное, я уже жил не в хоккее, а около хоккея. И поэтому при всех этих переходах из клуба в клуб не было результата, по сути, никакого. Это всё следствие того, что я начал делать не то, что люблю на самом деле», — сказал Апальков в интервью Metaratings.ru.

32-летний форвард в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи. Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге форвард провёл 467 встреч, в которых записал на свой счёт 79 шайб и 111 результативных передач, набрав в общей сложности 190 очков. Апальков выступал за магнитогорский «Металлург», ярославский «Локомотив», московское «Динамо» и «Сочи».

Апальков в составе молодёжной сборной России завоевал серебряные медали чемпионата мира 2012 года, проходившего в Канаде.

Напомним, ранее Апальков рассказывал о своих проблемах с лудоманией. Форвард проходил лечение от игровой зависимости в реабилитационном центре.