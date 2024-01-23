Защитник СКА начал использовать защиту шеи после смерти игрока в Великобритании

Защитник СКА Никита Камалов рассказал, что начал использовать защиту шеи после смертельного инцидента с игроком «Ноттингем Пантерз» Адамом Джонсоном.

«Это защита шеи, самая элементарная. Просто обезопасил себя. Это связано с инцидентом, который произошёл с американским хоккеистом? Да, и с американским, и с хоккеистом из Новокузнецка, тут парню попало в сезоне. Лучше надеть, он не повлияет ни на что в игровом плане, поэтому лучше обезопасить себя», — цитирует Камалова «ВсёПроСпорт».

Напомним, бывший нападающий «Питтсбург Пингвинз» Адам Джонсон погиб во время хоккейного матча в Великобритании в результате несчастного случая. Хоккеист английского клуба «Ноттингем Пантерз» получил случайный удар по горлу лезвием конька в матче британского Кубка вызова с «Шеффилд Стилерз».