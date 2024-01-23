THN: сезон не стал для Овечкина полным разочарованием, темп позволяет набрать 50+ очков

Журналистка Сэмми Силбер в статье на портале The Hockey News заявила, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибавит во второй половине сезона Национальной хоккейной лиги после Матча звёзд.

«Это может быть непопулярное мнение, но этот сезон не стал для Овечкина полным разочарованием. Несмотря на трудности, он всё ещё находит способы внести свой вклад в атаку и в возрасте 38 лет сохраняет темп, чтобы набрать 50 и более очков к концу сезона. Перерыв на Матче звёзд будет желанным, поскольку он получит возможность отдохнуть, и я не удивлюсь, если после этого он улучшит свои показатели в плане забивания голов. Он известен впечатляющими вторыми половинами сезона», — сказано в статье.

В нынешнем сезоне Александр в составе «Вашингтона» провёл 41 матч, в которых отметился восемью голами и 20 результативными передачами при показателе полезности «-11».