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Никита Кучеров стал второй звездой по итогам игрового дня НХЛ

Никита Кучеров стал второй звездой по итогам игрового дня НХЛ
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30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

В прошедшем матче с «Аризона Койотс» (6:3) Кучеров отметился ассистентским дублем и заброшенной шайбой, что позволило ему вернуться на первую строчку в бомбардирской гонке НХЛ.

Лучшим хоккеистом игрового дня стал 29-летний канадский форвард «Монреаль Канадиенс» Шон Монахан, отметившийся дублем и голевой передачей. Его гол в конце матча принёс его команде победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3). Третьей звездой был назван американский вратарь «Детройт Ред Уингз» Алекс Лайон, сумевший отразить все 30 бросков в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:0), оставив свои ворота в неприкосновенности.

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