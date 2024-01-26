Никита Кучеров стал второй звездой по итогам игрового дня НХЛ

30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

В прошедшем матче с «Аризона Койотс» (6:3) Кучеров отметился ассистентским дублем и заброшенной шайбой, что позволило ему вернуться на первую строчку в бомбардирской гонке НХЛ.

Лучшим хоккеистом игрового дня стал 29-летний канадский форвард «Монреаль Канадиенс» Шон Монахан, отметившийся дублем и голевой передачей. Его гол в конце матча принёс его команде победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3). Третьей звездой был назван американский вратарь «Детройт Ред Уингз» Алекс Лайон, сумевший отразить все 30 бросков в матче с «Филадельфией Флайерз» (3:0), оставив свои ворота в неприкосновенности.