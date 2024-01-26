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По факту смерти юного хоккеиста на льду в Воронежской области возбуждено уголовное дело

По факту смерти юного хоккеиста на льду в Воронежской области возбуждено уголовное дело
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По факту смерти игрока 2006 года рождения на льду в Воронежской области местным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти 17-летнего подростка 25 января 2024 года во время тренировки на ледовом поле учебно-тренировочного комплекса, расположенного в селе Слобода Бобровского района», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что возможной причиной смерти хоккеиста могла стать остановка сердца.

Напомним, игрок выступал за клуб «ЭкоНива Бобров» из Национальной молодёжной хоккейной лиги (НМХЛ). Команда входит в систему воронежского клуба Всероссийской хоккейной лиги «Буран».

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