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ESPN: Кузнецов продолжает оставаться мёртвым грузом в нападении «Вашингтона»

ESPN: Кузнецов продолжает оставаться мёртвым грузом в нападении «Вашингтона»
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Журналистка Кристен Шилтон в статье на сайте ESPN оценила неудачную игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон» не организовал обмен Евгения Кузнецова в межсезонье, и он продолжает оставаться мёртвым грузом в их непростом нападении. Второй по стоимости контракта нападающий «Кэпиталз» забил всего шесть голов в 40 играх, а команда часто проигрывает. «Вашингтон», должно быть, сожалеет, что не смог найти для Кузнецова новый дом – и, возможно, более выгодные варианты для себя», — сказано в статье журналистки.

31-летний форвард «Кэпиталз» Кузнецов в нынешнем сезоне провёл 42 матча, где забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.

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