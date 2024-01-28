Плющев — об игре Овечкина: даже у машины бывают сбои, время берёт своё

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался об игре капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ. В матче с «Далласом» россиянин забил свой 831-й гол в НХЛ, прервав безголевую серию из восьми матчей.

«Вы считаете, что Овечкин – это машина. В какой-то степени да, он машина. Но даже у машины бывает момент, когда у неё наступают определённые сбои. Это совершенно нормальные вещи. Он со своими проблемами, со своими болячками, со своими определёнными сложностями. Поэтому подгонять его под один и тот же стереотип, когда он был на пике своей формы и когда возраст позволял крушить всё так, как он раньше крушил, наверное, так не бывает. Время берёт своё.

Овечкин – мастер с большой буквы, который уже всем всё доказал, в том числе и хоккейному мировому сообществу. Я смотрю на хоккей и на то, что мастер может сделать на льду. А то, что может сделать на льду Овечкин, многие не могут», – цитирует Плющева Metaratings.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 44 матча, в которых записал в свой актив 9 голов и 22 результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ российский нападающий забросил 831 шайбу и сделал 685 результативных передач в 1391 матче при коэффициенте полезности «+50».