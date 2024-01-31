Трёхкратный обладатель КГ рассказал, чему научился у Билялетдинова в тренерской работе

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Обухов рассказал о влиянии Зинэтулы Билялетдинова на его становление как тренера. Обухов тренирует «Ак Барс» 2009 года рождения.

«Беру у Билялетдинова какие-то приёмы в работе? В тактическом плане, в организации системы в игре. Он многому меня научил как тренер, прежде всего дисциплине. Это очень важный аспект. Причём он отладил дисциплину как на льду, так и вне его, поэтому и добился таких результатов», — приводит слова Обухова «БИЗНЕС Online».

Дмитрий Обухов провёл в «Ак Барсе» 10 сезонов в КХЛ и завоевал три Кубка Гагарина. Карьеру игрока он завершил в 2019 году.

После победы над «Сибирью» (4:0) «Ак Барс», набрав 70 очков в 57 матчах, поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 3 февраля казанский клуб сыграет в Челябинске с местным «Трактором».