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Администрация Красногорска и академия СКА подписали соглашение о сотрудничестве

Администрация Красногорска и академия СКА подписали соглашение о сотрудничестве
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Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков и главный тренер хоккейного клуба СКА, генеральный директор академии СКА Роман Ротенберг подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил специалист армейского клуба в своём телеграм-канале.

«С начала сезона здесь базируется команда МХЛ „Академия СКА-Юниор“ и работает школа „Красная Машина Юниор“. За прошедшие месяцы мы на своём опыте убедились в том, что Красногорск — очень гостеприимный и спортивный город. Теперь мы вместе будем развивать физкультуру и спорт в Красногорске и сделаем всё, чтобы в каждой детской секции города пользовались самыми передовыми технологиями по аналогии с Национальной программой подготовки хоккеистов „Красная машина“, — написал Ротенберг.

Армейский клуб, одержав 29 января победу над «Локомотивом», набрал 79 очков в 57 матчах и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Следующим матчем подопечных Романа Ротенберга будет армейское дерби с ЦСКА завтра, 2 февраля. Игра начнётся в 19:30 мск.

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