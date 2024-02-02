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«Сэм Бобровский — легенда НХЛ». Макдэвид ошибся в имени российского вратаря на Матче звёзд

«Сэм Бобровский — легенда НХЛ». Макдэвид ошибся в имени российского вратаря на Матче звёзд
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Забавный эпизод произошёл на церемонии распределения игроков по командам на Матче звёзд НХЛ – 2024. Звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, выбирая российского вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского, перепутал его имя, назвав его Сэмом.

ВИДЕО.

Этот эпизод вызвал реакцию у пользователей социальных сетей, которые начали подшучивать над этим.

  • «Сэм Бобровский – легенда НХЛ», — гласит публикация популярного подкаста Spittin' Chiclets в социальной сети Х (ранее Twitter).
  • «Коннор выбрал Сэма Бобровского. Это было самое смешное на прошедшем мероприятии, хотя даже не задумывалось организаторами», — пишет один из пользователей той же социальной сети.

Однако нашлись и те, кто считает такую ошибку Макдэвида достаточно серьёзной: «Честно говоря, я считаю неуважительным то, что Макдэвид назвал Бобровского Сэмом».

Отметим, что полностью команда Макдэвида выглядит следующим образом: Леон Драйзайтль, Коннор Хеллебайк, Давид Пастрняк, Расмус Далин, Роберт Томас, Сэм Райнхарт, Сергей Бобровский, Бун Дженнер, Ник Судзуки, Томаш Гертл.

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