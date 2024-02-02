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Журналист NBC: знаю, что люди в Вашингтоне поклоняются воде, по которой ходит Овечкин

Журналист NBC: знаю, что люди в Вашингтоне поклоняются воде, по которой ходит Овечкин
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Телеведущий NBC Sports Пьер МакГуайр поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Журналист работал на Матче звёзд НХЛ — 2015, где смог пообщаться с россиянином.

«Во время этого мероприятия у нас было много разных интервью и общения, и Ови был просто удивительно откровенен.

Овечкин был хорошим спортсменом. Он был выдающимся послом лиги. Знаю, что люди в Вашингтоне поклоняются воде, по которой он ходит, но я думаю, что больше людей должны знать, каким великим послом он был для спорта», — приводит слова МакГуайра The Athletic.

Отметим, что Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На счету российского нападающего 831 гол. У лидирующего Уэйна Гретцки 894 шайбы.

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