Журналист NBC: знаю, что люди в Вашингтоне поклоняются воде, по которой ходит Овечкин

Телеведущий NBC Sports Пьер МакГуайр поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Журналист работал на Матче звёзд НХЛ — 2015, где смог пообщаться с россиянином.

«Во время этого мероприятия у нас было много разных интервью и общения, и Ови был просто удивительно откровенен.

Овечкин был хорошим спортсменом. Он был выдающимся послом лиги. Знаю, что люди в Вашингтоне поклоняются воде, по которой он ходит, но я думаю, что больше людей должны знать, каким великим послом он был для спорта», — приводит слова МакГуайра The Athletic.

Отметим, что Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На счету российского нападающего 831 гол. У лидирующего Уэйна Гретцки 894 шайбы.