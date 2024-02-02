Оператор матчей в Хабаровске: Разин решил сделать меня виновником поражения «Металлурга»

Кирилл Рудник, работающий видеооператором на льду на «Платинум-Арене» в Хабаровске, прокомментировал резонансное высказывание главного тренера «Металлурга» Андрея Разина о своей некомпетентности после поражения от «Амура» (6:7).

«Что я подумал об этой ситуации после пресс-конференции Разина? Совершенно спокойно отреагировал, потому что в этот момент, когда он давал интервью, мы находились в аппаратной, слышали это всё в прямом эфире. Ну, улыбнулся, и поехали по домам, как и все наши ребята, которые в тот момент находились там.

Были ли претензии от Разина по ходу матча или от игроков? Самое интересное, что это был уже второй домашний матч «Амура» с Магнитогорском. Первый матч мы отработали, к сожалению, «Амур» тот матч проиграл «Металлургу», и после матча сам их вратарь улыбнулся и в шутку сказал: «Да отойди ты уже». Ну, мы посмеялись и разъехались. Он пародировал Самонова? Ну, возможно, да. Это было интересно, смешно слышать от вратаря. На следующий матч получается, как будто, не знаю, что-то случилось – Андрей Владимирович (Разин. – Прим. «Чемпионата») решил одним из виновников поражения «Металлурга» сделать меня, к сожалению.

Если бы «Металлург» выиграл, то этого бы ничего не прозвучало? Вполне возможно», — сказал Рудник в эфире программы «На связи!» на КХЛ ТВ.