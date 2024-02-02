Дамир Шарипзянов установил рекорд «Авангарда» за всю историю клуба

В эти минуты в Магнитогорске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимает омский «Авангард». После второго периода впереди гости со счётом 3:2.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
Защитник «ястребов» Дамир Шарипзянов отметился результативной передачей в моменте с третьим голом омичей и установил рекорд «Авангарда» за всю историю клуба. Он стал первым игроком обороны, который набрал 42 очка в регулярке. В нынешнем сезоне 27-летний Шарипзянов забросил восемь шайб и отдал 34 результативные передачи.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Отметим, что до Шарипзянова 41 очко в «Авангарде» набирали защитники Юрий Рычков, Виктор Архипов и Вячеслав Войнов.
- 2 февраля 2024
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