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Дамир Шарипзянов установил рекорд «Авангарда» за всю историю клуба

Дамир Шарипзянов установил рекорд «Авангарда» за всю историю клуба
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В эти минуты в Магнитогорске проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Металлург» принимает омский «Авангард». После второго периода впереди гости со счётом 3:2.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 февраля 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Спунер (Ткачёв, Чистяков) – 10:42 (5x5)     1:1 Гераськин (Вовченко, Гребёнкин) – 11:27 (5x5)     2:1 Вовченко (Гребёнкин, Гераськин) – 21:26 (5x5)     2:2 Игумнов (Николишин, Телегин) – 22:00 (5x5)     2:3 Чистяков (Шарипзянов) – 38:57 (5x5)     3:3 Юров (Гераськин, Пресс) – 59:59 (6x5)     4:3 Юров (Орехов, Гераськин) – 61:54 (en)    

Защитник «ястребов» Дамир Шарипзянов отметился результативной передачей в моменте с третьим голом омичей и установил рекорд «Авангарда» за всю историю клуба. Он стал первым игроком обороны, который набрал 42 очка в регулярке. В нынешнем сезоне 27-летний Шарипзянов забросил восемь шайб и отдал 34 результативные передачи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что до Шарипзянова 41 очко в «Авангарде» набирали защитники Юрий Рычков, Виктор Архипов и Вячеслав Войнов.

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