Главный тренер «Автомобилиста» высказался о сухом поражении от «Спартака»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о сухом поражении от «Спартака» (0:3) в Москве.

«Равная игра была до удалений во втором периоде, пропустили в меньшинстве, начали отыгрываться, была атака «3 в 2», потеряли шайбу, и соперник за это наказал. В третьем периоде сыграли недисциплинированно, пытались поменять игру, звенья, но провели восемь минут в меньшинстве. У нас был только один выход «в ноль», не было шансов в третьем периоде.

Отсутствие Макеева? Дали отдохнуть сегодня, готовится к следующему матчу. Команда выхолощена после игры с «Трактором»? Они профессионалы, должны готовиться к каждой игре, но много эмоций потратили в дерби, хорошая игра была», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.