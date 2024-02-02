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Главный тренер «Автомобилиста» высказался о сухом поражении от «Спартака»

Главный тренер «Автомобилиста» высказался о сухом поражении от «Спартака»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о сухом поражении от «Спартака» (0:3) в Москве.

«Равная игра была до удалений во втором периоде, пропустили в меньшинстве, начали отыгрываться, была атака «3 в 2», потеряли шайбу, и соперник за это наказал. В третьем периоде сыграли недисциплинированно, пытались поменять игру, звенья, но провели восемь минут в меньшинстве. У нас был только один выход «в ноль», не было шансов в третьем периоде.

Отсутствие Макеева? Дали отдохнуть сегодня, готовится к следующему матчу. Команда выхолощена после игры с «Трактором»? Они профессионалы, должны готовиться к каждой игре, но много эмоций потратили в дерби, хорошая игра была», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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