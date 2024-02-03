Форвард «Спартака» Цыплаков рассказал о целях команды на ближайшие игры

Форвард московского «Спартака» Максим Цыплаков после победы над «Автомобилистом» (3:0) поделился ожиданиями от ближайших матчей красно-белых.

«Сейчас будем готовиться, настраиваться на плей-офф. Соперников по 1/8 не предугадаешь, будем что-то более конкретное понимать ближе к концу регулярки. Но мы в целом стараемся не смотреть на других, надеемся только на себя. Главное, чтобы мы показывали хорошую и качественную игру. Остальное уже по ходу дела будем смотреть», — сказал Цыплаков в интервью Legalbet

Напомним, эта победа стала для «Спартака» рекордной 35-й в регулярках КХЛ. Подопечные Алексея Жамнова набрали 78 очков после 60 встреч и располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее Жамнов оценил выступление Максима Цыплакова в последних встречах.