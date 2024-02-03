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«Я вырос, боготворя сборную Канады». Маккиннон нацелен на победу на Олимпийских играх

«Я вырос, боготворя сборную Канады». Маккиннон нацелен на победу на Олимпийских играх
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28-летний канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон с трепетом воспринял новость о том, что игроки НХЛ смогут принять участие в двух предстоящих Олимпийских играх в 2026 и 2030 годах.

«Я бы с радостью поехал на Олимпийские игры. Я вырос, боготворя сборную Канады, мы уже пропустили два-три турнира, так что я определённо нацелен взять один или, надеюсь, пару трофеев, прежде чем завершу карьеру.

У нас есть лучший игрок в лиге – это Коннор (Макдэвид. – Прим. «Чемпионата»). В лице Сида (Сидни Кросби. – Прим. «Чемпионата») мы получим ещё одного. Я всё ещё считаю, что он нестареющий, поэтому мне хотелось бы сыграть с ним. Попытаться выиграть на Олимпиаде с Кросби тоже стало бы чем-то особенным для меня», — приводит слова Маккиннона CBC.

Напомним, Маккиннон является вторым бомбардиром текущего регулярного чемпионата НХЛ с 84 (31+53) очками. Он уступает лишь россиянину Никите Кучерову (85) из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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