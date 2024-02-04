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«Меня прикрыл Кучеров». Уилсон — о том, что в Торонто его освистывали меньше, чем в Вегасе

«Меня прикрыл Кучеров». Уилсон — о том, что в Торонто его освистывали меньше, чем в Вегасе
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон, принявший участие в завершившемся Матче звёзд НХЛ в Торонто, объяснил, почему толпа освистывала его гораздо меньше, чем в 2022 году на аналогичном мероприятии в Лас-Вегасе.

«Я думаю, Куч стянул на себя весть свист, так что я остался незамеченным», — приводит слова Уилсона The Hockey News.

Напомним, форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров подвергся освистыванию трибун в конкурсе мастерства, в котором россиянин занял последнее место. На последующем мини-турнире он представлял команду Хьюза, которая уступила в полуфинале будущему победителю соревований — команде Мэттьюса (5:6 Б).

Матчи в рамках мероприятия в Торонто прошли в формате 3х3, два периода по 10 минут.

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