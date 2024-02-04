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«Он должен был пропустить эту шайбу». Кучеров оценил буллит в ворота Шестёркина

«Он должен был пропустить эту шайбу». Кучеров оценил буллит в ворота Шестёркина
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Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров прокомментировал буллит в ворота голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина на Матче звёзд НХЛ. Свист фанатов в адрес Кучерова моментально сменился аплодисментами после того, как Шестёркин отразил бросок своего соотечественника.

«Он должен был пропустить эту шайбу. Это было бы весело. Но он чертовски хороший вратарь, которому очень сложно забить гол», — цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.

Напомним, победителем Матча звёзд стала команда команда Мэттьюса, которая в финальном матче встречалась с командой Макдэвида и одержала победу со счётом 7:4. В составе команды Мэттьюса победу праздновал голкипер Игорь Шестёркин. В полуфинальном матче Кучеров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

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