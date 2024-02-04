Шестёркин — об итогах Матча звёзд НХЛ: главное, что не дал забить Кучерову

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин подвёл итоги выступления на Матче звёзд НХЛ. Россиянин выиграл оба матча в составе команды Мэттьюса и стал победителем звёздного мероприятия, заработав на команду $ 1 млн. Шестёркин отразил буллит российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиты Кучерова.

«На буллитах самое главное, что не дал забить Никите Кучерову. Привезу ли отсюда какие-то сувениры? Чек на миллион долларов!» — цитирует Шестёркина пресс-служба лиги.

После матча Кучеров пошутил, что Шестёркин должен был пропустить ту шайбу от него. Напомним, победителем Матча звёзд стала команда Мэттьюса, которая в финальном матче встречалась с командой Макдэвида и одержала победу со счётом 7:4.